انطلاق مؤتمر صحفي بشأن انتهاء ورشة الحوار "السودانى - السودانى" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 06:34 مساءً - انطلق اليوم، المؤتمر الصحفي بشأن انتهاء ورشة الحوار السوداني - السوداني بالقاهرة، حيث شارك في الورشة 85 شخصية يمثلون 35 حزبا وحركة.

واستعرض المؤتمر الوثيقة الوطنية الحاكمة في الفترة الانتقالية، والتي ناقشها المشاركون بداية من لجنة القضاء الدستورية ومشكلة الشرق ولجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتفكيك نظام 30 يونيو وانتهاء بهياكل الفترة الانتقالية.

واستعرض المؤتمر أبرز المخرجات، والتي شملت بأنه ليس هناك جدوى لإصدار وثيقة جديدة أو دستور جديد، مع التمسك بالوثيقة الدستورية التي صدرت في 2019 وتعديلاتها في 2020.