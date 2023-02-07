السيسي يوجه بتعميم الأنشطة الدعوية والندوات الفكرية خلال شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 06:33 مساءً - عرض وزير الأوقاف على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطة الوزارة لشهر رمضان المعظم، خاصةً برامجها الدعوية والندوات والملتقيات الفكرية خلال الشهر الكريم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعميم هذه الأنشطة على مستوى الجمهورية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف وحُسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وفقاً لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابي الواقعي مع القضايا المطروحة، وذلك في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه، على نحو مستنير ومعتدل، مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية.