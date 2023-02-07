الأعلى للإعلام: لا نعمل لمصلحة أحد.. ونستهدف إعلامًا نظيفًا يرفع شأن الرياضة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 06:33 مساءً - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك الكثير من التجاوزات التي تمارس في الإعلام الرياضي، مضيفًا أنه تم رصد تلك التجاوزات من خلال لجان التحقيق في المجلس وعن طريق متابعة القنوات الفضائية وردود أفعال الرأي العام.

وأشار جبر، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للإعلام اجتمعوا لدراسة ما يحدث في الإعلام الرياضي من تجاوزات تم رصدها، مؤكدا أن المجلس مستمر في الانعقاد غدًا وبعد الغد في بحث التجاوزات بحضور الجهات المختصة، مضيفًا أن كثرة تلك التجاوزات حتمت على المجلس ضرورة التدخل العاجل والفوري.

سنتدخل لضبط المشهد الإعلامي

وأوضح أن المجلس تدخل الآن بعد انتهاء مهلة تسوية الخلافات القائمة في الوسط الرياضي، حيث كان المجلس في بداية الأمر ينتظر أن يتفاعل الوسط الرياضي بعضه البعض للوصول إلى حلول لتلك المشكلات والخلافات ولكن هذا الأمر لم يحدث، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يتدخل في الأمر المتعلق به وهو ضبط المشهد الإعلامي، ومتابعة كل ما يحدث وسنبادر باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة تجاه أي خروقات من الآن، وقد تصل العقوبات إلى حد سحب ترخيص القناة التي تشهد تجاوزات.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا نطالب جميع القنوات الفضائية والبرامج الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن تلتزم الحيادية وأن تبتعد عن بث الكراهية التي أصبحت تسود الوسط الإعلامي والتي تنعكس على الشباب وتنذر بخطر حقيقي، مضيفًا أن على جميع العاملين بالوسط الرياضي بتحمل المسئولية لأننا وصلنا إلى حافة الخطر.

وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يتوانى عن اتخاذ قرارات لضبط المشهد الإعلامي، مشيرًا إلى أن لجان المجلس ستبدأ على الفور من اليوم برصد البرامج الليلية وسيجتمع المجلس غدًا لاتخاذ الإجراءات العاجلة التي سيتم تطبيقها على الجميع، ولا نعمل لمصلحة أحد.

وطالب القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بالتوقف الفوري عن بث الكراهية والتعصب والحقد وانتقاد الحكام والخوض في السمعة والسيرة الشخصية والذاتية وانتهاك الحرمات، مضيفًا أن المجلس يستهدف الوصول إلى الإعلام النظيف الذي يدخل كل البيوت لنكون مطمئنين على أولادنا.

وأوضح أن على الجميع إعلاء القيم والمبادئ، وسوف نجتمع غدًا مع كل الجهات والهيئات المسئولة عن الرياضة في مصر لأنه على الجميع تحمل مسئولياته، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تحميل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحده مسئولية كل ما يحدث في الشأن الرياضي، رغم أن المجلس مسئول فقط على المشهد الإعلامي.

وضرب رئيس المجلس مثلًا بلجنة القيم والأخلاق الموجودة في اتحاد الكرة، مؤكدًا أن اللجنة مجمدة ولم يتم تشكيلها رغم أهمية دورها المنوط بها في التصدي لكافة الممارسات غير الأخلاقية سواء داخل الملعب أو خارجه سواء كانت أزمات تتعلق بالجماهير أواللاعبين أو حتى التصريحات عقب المباريات في القنوات التلفزيونية، مضيفًا أنه يجب على اللجنة أن تقوم بدورها في التصدي للمخالفات لأنها تتملك حق توقيع عقوبات على المخالفين ابتداءً من الإيقاف والغرامة والشطب والهبوط للدرجة الثانية.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نقابتي الصحفيين والإعلاميين ولجان اتحاد الكرة، والشباب والرياضة بمجلس النواب والجهات المسئولة بالتنسيق مع المجلس لإصدار ميثاق شرف رياضي لمواجهة ومكافحة ما يحدث في الوسط الرياضي، الذي وصل إلى حد ممارسات فوق الوصف.

وأشار إلى أن المجلس دوره ضبط المشهد الإعلامي، ويجب تكاتف الجميع من كل الجهات المسئولة لمكافحة ما يحدث من ممارسات غير سليمة، وأعلن عن أن المجلس سيبدأ في إجراءات ضد الكتائب الإلكترونية الممولة التي تسيء للوسط الرياضي أكثر من البرامج الرياضية، وسنبلغ النائب العام حول هذه الكتائب واليوتيوب والفيس بوك التي ترتكب جرائم سب وقذف.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أننا وصلنا إلى حالة من الخطر لم يكن ينبغي الوصول إليها من الأساس، وإنما نرغب في الوصول إلى وسط رياضي نظيف وسليم يرفع شأن الرياضية المصرية، لأن الحرب الواقعة حاليًا تهدر قيمه الرياضة المصرية، مضيفًا أننا نطالب الإعلام الرياضي بالتكاتف حول دعوتنا النبيلة والشريفة التي تستهدف إصلاح الوسط الرياضي بالكامل.