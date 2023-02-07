أوقاف شمال سيناء: تنفيذ القافلة الدعوية الثانية بمساجد العريش

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء الشيخ محمود مرزوق، تنفيذ القافلة الدعوية الثانية بالمساجد الكبرى التى تضمنت تنفيذ 5 ندوات دينية فى مساجد العريش تحت عنوان "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" تحت إشراف الشيخ صلاح الحسينى رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية.





وأوضح مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء الشيخ -فى بيان أصدرته المديرية اليوم الثلاثاء- أن الندوات عقدت وسط حضور جماهيرى وحفاوة من رواد المساجد وأهالى الأحياء، مؤكدا استمرار الدعوات الدينية طبقا لخطة وزارة الأوقاف فى مختلف مساجد المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ومن جهة أخرى تم تنظيم ندوة بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش بعنوان التنوير بنشر الوعى المعرفى بالآثار الضارة عن تعاطى المخدرات طبقا لاستراتيجية التعاون فى مكافحة الإدمان بمراكز الشباب فى محافظة شمال سيناء تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، خلال كلمته بالندوة، إن التنوير بنشر الوعى المعرفى بالآثار الضارة عند تعاطى المخدرات وفقا لاستراتيجية 2023 لمكافحة الإدمان، مؤكدا أن تعاطى المخدرات أصبح يمثل مشكلة رئيسية من مشكلات الصحة العامة، والتى بدورها تؤثر على المجتمع والأسرة والأفراد.