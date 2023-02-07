رئيس جمهورية كرواتيا فى زيارة لمعبد أبوسمبل خلال جولة سياحية

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس جمهورية كرواتيا والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة إلى مطار أبوسمبل الدولى، وكان فى استقبالهم وفد من محافظة أسوان ووزارة السياحة والآثار، قدموا للرئيس الكرواتى والوفد المرافق الهدايا التذكارية، بجانب تقديم عرض فنى لفرق الفنون الشعبية على النغمات النوبية والفلكلور الأسوانى.

وأوضح بيان أصدرته المحافظة أن الرئيس الكرواتى تجول داخل معبد أبوسمبل جنوب أسوان، واستمع لشرح واف من مسئولى الآثار حول أسرار الحضارة المصرية القديمة التى جسدها رمسيس الثانى داخل معبده الكبير بمدينة أبوسمبل وسر ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل المعبد فى ظاهرة فلكية نادرة تتكرر مرتين فقط كل عام.

وأشار البيان إلى أن الجولة تضمنت تفقد المعبد الصغير لنفرتارى زوجة رمسيس الثانى، والتقاط الصور التذكارية داخل المعبد بعد أن استقل الرئيس الكراوتى وقرينته سيارات الجولف للتجول داخل المعبد الأثرى، قبل أن يغادر المعبد متجه إلى مدينة الأقصر بواسطة طائرة خاصة.

ويذكر أن معبد أبوسمبل جنوب أسوان، يستعد حاليا لإحتفالية "تعامد الشمس" 22 فبراير الجارى، واستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم، وداخل مصر لمتابعة ورصد الظاهرة الفلكية النادرة بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بمدينة أبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فقط كل عام 22 فبراير الجارى و22 أكتوبر القادم.