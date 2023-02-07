وسيتم إجراء تحويلات مرورية بالنسبة للقادم من المعادى اتجاه طريق السويس سيتم تحويل الطريق الدائرى الرئيسى إلى الطريق الدائرى الداعم من رابط التجمع الخامس ما قبل كوبرى عمر سليمان ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال ما بعد منطقة "كايرو فيستفال".. وسيتم غلق منزل كوبرى التسعين للقادم من شارع التسعين الجنوبى فى اتجاه المعادى، وسيتم غلق منزل كوبرى التسعين للقادم من محور المشير فى اتجاه الأكاديمية.
وبالنسبة للقادم من أعلى طريق السويس إتجاه المعادى سيتم تحويل الطريق الدائرى الرئيسى إلى الطريق الدائرى الداعم "مابعد كوبرى الفطيم فى اتجاه المعادى ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال ما بعد أعلى نفق الجولف.
على أن يتم البدء بصفة تحريبية دون البدء فى تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 10/2/2023 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023، ومع التأكد من استيعاب التحويلات لأحجام الحركة المرورية يتم البدء لمدة 17 يوما.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مسار الأتوبيس الترددى بالقاهرة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.