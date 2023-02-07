تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مسار الأتوبيس الترددى بالقاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال بمنطقة نفق التسعين بالاتجاهين لاستكمال أعمال مسار الأتوبيس الترددى بالحارة اليسرى من الطريق الدائرى الرئيسى.





وسيتم إجراء تحويلات مرورية بالنسبة للقادم من المعادى اتجاه طريق السويس سيتم تحويل الطريق الدائرى الرئيسى إلى الطريق الدائرى الداعم من رابط التجمع الخامس ما قبل كوبرى عمر سليمان ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال ما بعد منطقة "كايرو فيستفال".. وسيتم غلق منزل كوبرى التسعين للقادم من شارع التسعين الجنوبى فى اتجاه المعادى، وسيتم غلق منزل كوبرى التسعين للقادم من محور المشير فى اتجاه الأكاديمية.

وبالنسبة للقادم من أعلى طريق السويس إتجاه المعادى سيتم تحويل الطريق الدائرى الرئيسى إلى الطريق الدائرى الداعم "مابعد كوبرى الفطيم فى اتجاه المعادى ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال ما بعد أعلى نفق الجولف.

على أن يتم البدء بصفة تحريبية دون البدء فى تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 10/2/2023 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023، ومع التأكد من استيعاب التحويلات لأحجام الحركة المرورية يتم البدء لمدة 17 يوما.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.