المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.. أرقام وإنجازات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و567 ألفا و 780 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة، منذ انطلاقها فى 2018.





وأوضحت الوزارة أنها تابعت أكثر من 117 ألفا و137 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 إلى فبراير 2023، بالإضافة إلى استقبال 228 ألف و906 اتصالات من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل جراحات "القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة"، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.