وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: الدكتور أحمد محمد كمال محمود المنشاوى رئيسًا لجامعة أسيوط، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق حسن سعد نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تم تعيين الدكتور سعيد حامد عبادى محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا منصور حامد أحمد منصور عميدًا لكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، والدكتور أشرف السيد عبدالمعبود غريب عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، والدكتورة عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن حافظ محمد عامر عيسى عميدًا لكلية الزراعة بجامعة المنوفية، والدكتور نعيم محمد فوزى محمد محمود سلامة عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية.

كذلك تم تعيين الدكتور أسامة صلاح فؤاد محمد عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور عطية محمود محمد الطنطاوى عميدًا لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أحمد محمد نجاتى عثمان عميدًا لكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.