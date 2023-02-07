كرم جبر: «الأعلى للإعلام» لن يتوانى عن اتخاذ قرارات لضبط المشهد الإعلامى

جدة - نرمين السيد - وأشار خلال مؤتمر صحفى، إلى أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للإعلام اجتمعوا لدراسة ما يحدث فى الإعلام الرياضى من تجاوزات تم رصدها، مؤكدا أن المجلس مستمر فى الانعقاد غدًا وبعد الغد فى بحث التجاوزات بحضور الجهات المختصة، مضيفًا أن كثرة تلك التجاوزات حتمت على المجلس ضرورة التدخل العاجل والفورى.

وأوضح أن المجلس تدخل الآن بعد انتهاء مهلة تسوية الخلافات القائمة فى الوسط الرياضى، حيث كان المجلس فى بداية الأمر ينتظر أن يتفاعل الوسط الرياضى بعضه البعض للوصول إلى حلول لتلك المشكلات والخلافات ولكن هذا الأمر لم يحدث، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يتدخل فى الأمر المتعلق به وهو ضبط المشهد الإعلامى، وسنقوم بمتابعة كل ما يحدث وسنبادر باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة تجاه أى خروقات من الآن، وقد تصل العقوبات إلى حد سحب ترخيص القناة التى تقوم بتجاوزات.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا نطالب جميع القنوات الفضائية والبرامج الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعى، بأن تلتزم الحيادية وأن تبتعد عن بث الكراهية التى أصبحت تسود الوسط الإعلامى والتى تنعكس على الشباب وتنذر بخطر حقيقى، مضيفًا أن على جميع العاملين بالوسط الرياضى بتحمل المسئولية لأننا وصلنا إلى حافة الخطر.

وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يتوانى عن اتخاذ قرارات لضبط المشهد الإعلامى، مشيرًا إلى أن لجان المجلس ستبدأ على الفور من اليوم برصد البرامج الليلية وسيجتمع المجلس غدًا لاتخاذ الإجراءات العاجلة التى سيتم تطبيقها على الجميع، ولا نعمل لمصلحة أحد.

وطالب القنوات الفضائية والبرامج الرياضية بالتوقف الفورى عن بث الكراهية والتعصب والحقد وانتقاد الحكام والخوض فى السمعة والسيرة الشخصية والذاتية وانتهاك الحرمات، مضيفًا أن المجلس يستهدف الوصول إلى الإعلام النظيف الذى يدخل كل البيوت لنكون مطمئنين على أولادنا.

وأوضح أن على الجميع إعلاء القيم والمبادئ، وسوف نجتمع غدًا مع كل الجهات والهيئات المسئولة عن الرياضة فى مصر لأنه على الجميع تحمل مسئولياته، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تحميل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحده مسئولية كل ما يحدث فى الشأن الرياضى، رغم أن المجلس مسئول فقط على المشهد الإعلامى.

وضرب رئيس المجلس مثلًا بلجنة القيم والأخلاق الموجودة فى اتحاد الكرة، مؤكدًا أن اللجنة مجمدة ولم يتم تشكيلها رغم أهمية دورها المنوط بها فى التصدى لكافة الممارسات غير الأخلاقية سواء داخل الملعب أو خارجه سواء كانت أزمات تتعلق بالجماهير أو الأعبين أو حتى التصريحات عقب المباريات فى القنوات التلفزيونية، مضيفًا أنه يجب على اللجنة أن تقوم بدورها فى التصدى للمخالفات لأنها تتملك حق توقيع عقوبات على المخالفين ابتداءً من الإيقاف والغرامة والشطب والهبوط للدرجة الثانية.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نقابتى الصحفيين والإعلاميين ولجان اتحاد الكرة، والشباب والرياضة بمجلس النواب والجهات المسئولة بالتنسيق مع المجلس لإصدار ميثاق شرف رياضى لمواجهة ومكافحة ما يحدث فى الوسط الرياضى، الذى وصل إلى حد ممارسات فوق الوصف.

وأشار إلى أن المجلس دوره ضبط المشهد الإعلامى، ويجب تكاتف الجميع من كل الجهات المسئولة لمكافحة ما يحدث من ممارسات غير سليمة، وأعلن عن أن المجلس سيبدأ فى إجراءات ضد الكتائب الإلكترونية الممولة التى تسئ للوسط الرياضى أكثر من البرامج الرياضية، وسنقوم بإبلاغ النائب العام حول هذه الكتائب واليوتيوب والفيس بوك التى ترتكب جرائم سب وقذف.

وأكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أننا وصلنا إلى حالة من الخطر لم يكن ينبغى الوصول إليها من الأساس، وإنما نرغب فى الوصول إلى وسط رياضى نظيف وسليم يرفع شأن الرياضية المصرية، لأن الحرب الواقعة حاليًا تهدر قيمه الرياضة المصرية، مضيفًا أننا نطالب الإعلام الرياضى بالتكاتف حول دعوتنا النبيلة والشريفة التى تستهدف إصلاح الوسط الرياضى بالكامل.