محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار

وطالب محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفورى معها وإصلاح أى أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.
وقال مختار - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم التعامل الفورى مع مياه الأمطار المتراكمة من خلال فرق العمل الميدانية بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، حتى يتم الانتهاء تمامًا من أعمال كسح تراكمات المياه لتوفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.
وشدد على أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، وضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.
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