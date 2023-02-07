طلبة كلية الشرطة يزورون مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى بالتجمع

جدة - نرمين السيد - وأوفدت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات وضباط وضابطات كلية الشرطة فى زيارة لمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى بالتجمع الأول بالقاهرة.
كان فى استقبالهم القائمين على إدارة المدرسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث أشادت مديرة المدرسة بجهود رجال الشرطة فى حماية الوطن والمواطنين، كما ألقى أحد ممثلى كلية الشرطة كلمة تضمنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 بمدينة الإسماعيلية، والتى سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلدها فى صفحاته المجيدة.
وقد تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.
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