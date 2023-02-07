السيسى يجتمع بوزير الأوقاف ويستعرض جهود الاستعداد لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد -

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف فى الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف وحُسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة، والاستمرار فى برامج تدريبهم وتأهيلهم علميًا وثقافيًا وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابى الواقعى مع القضايا المطروحة، وذلك فى إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الدينى لتطورات العصر والتفاعل معه، على نحو مستنير ومعتدل، مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامى ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استمع إلى عرض من وزير الأوقاف لخطة الوزارة بشأن العناية والاهتمام بالقرآن الكريم حِفظًا وتِلاوةً وفهمًا وتدبّرًا وتفسيرًا، خاصةً ما يتصل بالمقارئ القرآنية فى المساجد الكبرى ومقارئ الأئمة وكبار القراء، فضلاً عن استعراض مُجريات المسابقة العالمية للقرآن الكريم المنعقدة خلال الشهر الجارى تحت رعاية الرئيس. وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بتعزيز الاهتمام بالمتميزين والنابغين، والعمل على صقل مواهبهم وتنمية عقولهم وحسن فهمهم لمعانى ومقاصد القرآن الكريم.

كما عرض وزير الأوقاف خلال الاجتماع خطة الوزارة لشهر رمضان المعظم، خاصةً برامجها الدعوية والندوات والملتقيات الفكرية خلال الشهر الكريم، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتعميم هذه الأنشطة على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بتطور إيرادات هيئة الأوقاف، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة مواصلة الإيرادات للنمو المطرّد، محققة حوالى مليار ومائتى مليون جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، بزيادة تقدر بنحو 13% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى.