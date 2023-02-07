قوافل حياة كريمة تجوب المحافظات.. صحة المصريين فى أمان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" قوافل حياة كريمة فى المحافظات. ففى الفيوم، تم صرف 323 مليون جنيه لـ33 ألف عميل ضمن «باب رزق»، وتسليم 10 من المقبلين على الزواج الأجهزة الكهربائية، أما الشرقية فقد تم افتتاح مركزى شباب الظواهرية وبحر البقر 2، والمراكز ضمن حياة كريمة بقرى الحسينية.

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