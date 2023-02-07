الداخلية تنظم زيارات لأسر الشهداء إلى المعالم السياحية

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أبناء وأسر الشهداء، لزيارة بعض المعالم السياحية "المتحف القومى للحضارات - والقرية الفرعونية"، تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين، احتفالا بعيد الشرطة الـ71.





وأكدت وزارة الداخلية، أن الشرطة المصرية كانت وما زالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان، ودورهم البارز فى حماية أمن وإستقرار الوطن والمواطنين على مر التاريخ. ومن جانبهم، أعرب أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة، والتى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار. يأتى ذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، وتخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أبناء وأسر شهداء الشرطة والمصابين تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

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