جدة - نرمين السيد - يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان هذا العام، وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التسجيل اعتبارا من 15-1-2023، وحتى 28-2-2023.





ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال هذا الرابـط https://moe-register.emis.gov.eg/، ويكون تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكترونى الموحد للطالب والذى يحصل عليه من خلال هذا الرابــــــــــــط https://office365.emis.gov.eg/ ويتضمن الإنفوجراف التالى خطوات ملء الاستمارة والأوراق المطلوبة للتقدم للامتحان:- وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل ولمدة شهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الثانوية العامة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.