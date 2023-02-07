لليوم الثانى.. دمياط تتعرض لموجة من الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وأكدت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة المرافق الخدمية، بالاضافة إلى استمرار اغلاق بوغاز الصيد فى مدينة عزبة البرج؛ منعًا لخروج سفن الصيد للبحر المتوسط حتى لا تتعرض للغرق نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.
ومن ناحية أخرى، لم يتأثر ميناء دمياط بالظروف المناخية وظل يعمل بكامل طاقته فى عملية استقبال وخروج السفن بالإضافة إلى عمليات الشحن والتفريغ.
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