المبعوث الأممى إلى ليبيا يشكر مصر لما تبذله من جهود لحل الأزمة 

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، عبد الله باتيلى الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وذلك لبحث سبل دفع العملية السياسية فى ليبيا.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وجه الشكر لمصر لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصةً المسار الدستورى ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأضاف بأن اللقاء تناول نقاشاً مطولاً حول التطورات الخاصة بالحل السياسى فى ليبيا، حيث أحاط وزير الخارجية الممثل الخاص للأمين العام بمستجدات المسار الدستورى فى ظل الاجتماعات المتلاحقة التى استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير.

وأكد الوزير شكرى فى هذا الإطار، على ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية فى ليبيا وفقا لمصالحها، حيث أن المسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأى طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.

ومن جانبه، أوضح باتيلى أن البعثة الأممية للدعم فى ليبيا أكدت لجميع الأطراف على أن مفتاح الحل يقع فى أيدى الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم على ضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية فى المسار الدستورى.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية وممثل سكرتير عام الأمم المتحدة اتفقا أيضاً على أهمية دور الأمم المتحدة فى ليبيا للثقة التى تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء فى ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمنى محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أكد على اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر فى ظل دورها المحورى لإحلال الاستقرار إلى ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة القادمة.