الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - أعربت الطائفة الإنجيلية فى مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن وحزنها وألمها البالغ إزاء الزلزال المدمر الذى ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، أمس الإثنين، مخلفا دمارا كبيرا ومئات الضحايا والمصابين.





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