القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" برعاية الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 02:30 مساءً - المبعوث الأممي يشيد بجهود مصر في دعم إحلال السلام والاستقرار بليبيا

مصر تؤكد على دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة

استضافت العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" برعاية الأمم المتحدة التى تعقد على مدار يومين لبحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي وممثلين عن دول جوار ليبيا (السودان -تشاد-النيجر )

وأعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا - في كلمته خلال الاجتماع - عن شكره وتقديره للحكومة المصرية لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ودعمها المستمر وجهودها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا .

كما وجه الشكر إلى اللجنة العسكرية المشتركة لجهودها في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار والخطوات التي اضطلعت بها حتى الآن من أجل تفعيل خطة العمل الموقعة في جنيف في أكتوبر ٢٠٢١برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا .

وقال "إن النقاش الذي سيدور على مدار اليومين المقبلين من أجل تفعيل لجان التواصل المتفق عليه في نوفمبر٢٠٢١ في القاهرة في اطار الاستعداد لانسحاب المقاتلين الاجانب والمرتزقة وبث الامل بين الليبيين"

وأكد أن المسار الأمني ركيزة مهمه لتمهيد الطريق لاقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية .

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية الماضي الذي عقد في 15-16يناير ٢٠٢٣ حقق تقدمات بما في ذلك ترشيح اعضاء لجنة التواصل الليبية لتمكينهم من العمل يدا بيد مع نظرائهم أعضاء اللجنة من السودان وتشاد والنيجر

وأضاف"أن عملكم على درجة عالية من الأهمية من أجل تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب الاجانب والمرتزقة ولقد حضرت اجتماعا مثمرا مع سفراء السودان والنيجر وتشاد الاسبوع الماضي حيث أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والفاعلين الليبيين لإيجاد حلول دائمة للتحديات المثارة والتعاون مع أشقائهم الليبيين "

وأعرب عن أمله في أن تتمكن هذه الاجتماعات في المضي قدما في تفعيل لجان التواصل حتى يتم التنسيق على أكمل وجه .

من جهته ..رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي بالحضور في الاجتماع موجها الشكر لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود التي تقوم بها حيال الأزمة الليبية .

كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المشتركة من القادة العسكريين في دولة ليبيا الشقيقة على الجهود والانجازات الكبيرة التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة خلال الفترة الماضية مشيدا بالإرادة القوية والجدية والإصرار على مواجهة التحديات بروح تعكس الوحدة الوطنية والتفاني والتوافق المشترك على تحقيق الاستقرار والسلام والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها .

وأكد على دعم مصر الكامل وكذا المجتمع الدولي لجهود اللجنة العسكرية الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسة العسكرية واستكمال ما بدأته من جهود ونقاشات لوضع خطة لاخراج المرتزقة والقوات الاجنبية والحركات المعارضة من الأراضي الليبية وهو الأمر الذي سيساهم في دعم الجهود السياسية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا تنهي الأزمة السياسية .

وأعرب عن أمله في أن تكلل جهود الاجتماع بالتوصل الى نتائج مثمرة.