الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السورى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أعرب خلال الاتصال الهاتفى عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال المدمر الذى وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما أكد الرئيس السيسى، تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق فى هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم جميع أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة فى هذا الصدد إلى سوريا.
من جانبه، أعرب الرئيس السورى، عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط البلدين وشعبيها الشقيقين.
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