وزير الخارجية للمبعوث الأوروبى: استمرار التصعيد فى فلسطين له تداعيات خطيرة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء التطورات الأخيرة على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، وما تشهده من وتيرة متزايدة للعنف تهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار فى المنطقة، وعلى فرص حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية فى هذا الصدد، على الموقف المصرى الداعى إلى ضرورة تهدئة الأوضاع على الأرض، وتوقف إسرائيل عن القيام بإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطينى، لما لذلك من أثر مباشر على خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعودة الأمل فى تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأكد شكرى على الدور الهام الذى يستطيع الشركاء الدوليين، وفى مقدمتهم الاتحاد الأوروبى، الاضطلاع به لوضع حد للتوتر الحالى ووقف الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين وتشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات.

وكشف السفير أبو زيد، أن المبعوث الأوروبى أكد حرص الاتحاد الأوروبى على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع المتوترة فى الأراضى الفلسطينية، وسبل وفرص تشجيع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى على العودة إلى المفاوضات من خلال طرح مقترحات ورؤى جديدة وخلاقة، أخذاً فى الاعتبار الدور المصرى المحورى فى هذا الإطار، وقد أتاح اللقاء الفرصة للجانبين لتبادل الرأى واستطلاع فرص التحرك خلال المرحلة القادمة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن المبعوث الأوروبى حرص أيضاً على الاستماع إلى تقدير الوزير سامح شكرى للتقدم المحرز فى جهود إعادة إعمار قطاع غزة، والدور الذى تضطلع به مصر لنزع فتيل التوتر وكسر حلقة العنف القائمة، وقد اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.