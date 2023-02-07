خطة وتحذيرات للتعامل مع الكهرباء أثناء الأمطار (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة تحذيرات للمواطنين حفاظًا على سلامتهم، شمات: الابتعاد عن أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء أثناء المطر، والاتصال بالخط الساخن على رقم 121 حال أى طارئ، وإبلاغ الحى أو الوحدة المحلية بأى مشكلة فى أعمدة الإنارة.
وحذرت من ملامسة «فيش» الكهرباء بملابس مبللة فى المنزل، وعند ملاحظة وجود أسلاك مكشوفة لا تقترب منها، كما يجب توعية الصغار بتجنب ملامسة مهمات الكهرباء.
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