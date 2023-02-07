وزيرة التضامن: 60% من مستفيدى «تكافل وكرامة» كانوا يعانون من الأمية

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى مؤتمر إطلاق تقرير البنك الدولى "تحقيق المكاسب الديموجرافية فى مصر.. الاختيار وليس المصير"، وذلك على هامش زيارة مامتا مورثى ، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون التنمية البشرية إلى القاهرة.





جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من خبراء البنك الدولى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحماية الاجتماعية ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة استخدمت خرائط الفقر التى قام بإعدادها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما قامت الوزارة من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بتحليل البيانات، حيث يوجه نحو 68٪؜ من برامج الحماية الاجتماعية للمناطق الريفية حيث يتواجد الفقر، ويحصل 74٪؜ من النساء عليها، كما أن برنامج "تكافل وكرامة" من البرامج الشابة، خصوصا وأن 45% من المستفيدين منه أقل من 24 عاما، والأقل من 18 عاما يمثلون 36%.

وأضافت القباج، أن نحو 60% من مستفيدى الدعم النقدى "تكافل وكرامة" كانوا يعانون من الأمية، وعملت الوزارة على تقليل تلك النسبة وبالفعل نجحت فى تقليها، مشيرة إلى أن هناك علاقة طردية بين انتشار الفقر وحجم الأسرة، متابعة: "قمنا بربط الدعم بحجم الأسرة"، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى تغذى الوزارات المختلفة بالبيانات كى تشمل أسر "تكافل وكرامة" بالتأمين الصحى الشامل، وكذلك للتأكد من تطبيق مشروطية الصحة والتعليم للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن بعض الأسر ليس لديها الوعى الكافى، لذلك شرعت الوزارة فى تنفيذ برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" الذى يعمل على تصحيح وتصويب الأفكار والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة والمغلوطة الشائعة فى المجتمع، كما تتيح الوزارة الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ولديها برنامج "2 كفاية " الذى يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر، وهناك تنسيق كامل مع الجمعيات التى تعمل على الأرض من أجل توعية الأسر بالاكتفاء بطفلين لكل أسرة.

وأشارت القباج، إلى أن الوزارة تتوسع فى حضانات الأطفال لكى تمنح السيدات فرصة العمل، لأنه كلما خرجت المرأة لسوق العمل كلما ساعد ذلك فى تحقيق التمكين الاقتصادى للأسرة.