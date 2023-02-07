المرتبات تبدأ بـ3500 جنيه.. فرص عمل للشباب بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع مجمع "عمال مصر" اليوم الثلاثاء، عن توفير فرص عمل للشباب "100 عامل تعبئة، و3 فنيين خراطة، و1 فنى ميكانيكا" بإحدى شركات القطاع الخاص.





وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن ذلك يأتى بناء على الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة وبين المسؤولين بمجمع عمال مصر وبحث سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات للشركات ومنها توفير عماله ماهرة، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بالتنسيق مع مجمع عمال مصر لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.



وأشار وكيل المديرية أن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف هى:

أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فنى صناعى أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، أن يكون السن ما بين 20 و35 سنة، ويوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحى وتأمينات اجتماعية.

وأشار وكيل المديرية إلى أن المرتبات تبدأ من 3500 جنيه، على أن تكون المقابلات يوم الأربعاء الموافق 8-2-2023 بقاعة ديوان عام المديرية بسموحة، والأوراق المطلوبة (شهادة الخدمة العسكرية – وكعب العمل – و4 صور شخصية – وصورة المؤهل) ومن ينطبق عليه الشروط يتم إبرام عقود العمل فورا بمقر المديرية، وعلى من يرغب بالالتحاق بفرص العمل التسجيل من هنا.