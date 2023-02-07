أنشيلوتي يرفع القبعة للأهلى: نحترم تاريخهم ولديهم نفس الرغبة برفع مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 01:32 مساءً - أثني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الطرفين غدًا الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي "لديهم تنظيم جيد مع لاعبين ينطلقون بسرعة، نحن نعرف تاريخهم ومدى أدائهم في كأس العالم للأندية، تاريخهم مهم للغاية في إفريقيا، نحن نحترمهم كثيراً، ولديهم نفس الرغبة في رفع الكأس".

وعن موقف بنزيما وكورتوا من اللحاق بنهائي مونديال الأندية حال التأهل على حساب الأهلي، رد أنشيلوتي " إنهم على القائمة لهذا السبب، تركناهم في مدريد حتى يتلقوا أفضل علاج ممكن، إذا لعبنا النهائي يوم السبت سيحضرون يوم الخميس".

وحول أهمية كأس العالم للأندية بالنسبة للريال، رد المدير الفني للملكي " هذا يعني القيام بكل ما سبق بشكل جيد حتى هنا، المغرب بلد به العديد من جماهيرنا وهي فرصة لمنحهم السعادة وهو إنهاء الموسم الماضي بشكل جيد وإعطاء دفعة لهذا الموسم، حيث نحن لدينا العديد من التحديات يجب أن نحققها".

وعلق أنشيلوتي على استضافة المغرب لمونديال الأندية " المكان منظم جيداً والمرافق والملعب كل شيء على ما يرام، الطقس جيد ونحن بخير وسعداء لوجودنا هنا لمدة أسبوع، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى مدريد باللقب".

وعن ما إذا كان هناك قاعدة جماهيرية للريال في المغرب من عدمه، أوضح أنشيلوتي " لدينا مشجعون في العديد من الأماكن وهذا يجعلنا نرغب في المنافسة كما هو الحال دائماً في جميع المباريات".

وبخصوص حالة التشاؤم من فريق ريال مدريد بعد النتائج السلبية الاخيرة، رد أنشيلوتي " الطلب مرتفع للغاية، عليك تقييم ما حدث، الهزيمة في مايوركا مؤلمة، العلامات التي لدي هي أن الفريق ينمو، نحن في حالة بدنية جيدة لكن مع الإصابات، لأن جدول المباريات فظيع، لدينا ثقة في الفريق أننا سنعمل بشكل جيد هذا الموسم".

وتعليقه على الإهانات العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس في ملاعب إسبانيا "هنا يبدو أن المشكلة هي فينيسيوس و الأمر ليس كذلك، إنها مشكلة في كرة القدم الإسبانية وعلينا حلها، فينيسيوس ضحية لشيء لا أفهمه".