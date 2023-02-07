جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023 للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 74.13%.





وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، ومؤكدا حرص واهتمام الدولة على دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين. من جانبه، أوضح حمدى السيد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالباً، حضر منهم 88135 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالباً، بنسبة نجاح 74.13%. للاطلاع على النتيجة لقطاع جنوب (ديرمواس- ملوى- أبوقرقاص)من هنا وقطاع شمال (العدوة - مغاغة - بنى مزار) من هنا وقطاع وسط ( مطاى - سمالوط - المنيا ) من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر الرابط.. نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.