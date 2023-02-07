التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تمكنت من حل 97.2% من الشكاوى خلال يناير

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر عام 2018 تلقت، فى شهر يناير الماضى، 596 ألفا و521 رسالة منذ انطلاقها، منها 105 آلاف و497 شكوى، تم حل 102 ألف و540 شكوى منها بنسبة 97.2% وجار حل 2957 شكوى.





وأوضح الوزير بحسب تقرير تلقاه اليوم الثلاثاء - أن المبادرة تلقت خلال شهر يناير 17 ألفا و362 رسالة، منها 2286 شكوى تم حل 1853 منها بنسبة 81%، وكانت أكثر الشكاوى هى الإشعالات وبلغ عددها 1071 شكوى، تليها شكاوى القمامة وبلغ عددها 936 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 148 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 69 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 11 شكوى بالمحافظات، وتم إحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى27 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة (حياة كريمة) 24 شكوى، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضاف أن خدمة (الواتس آب) تلقت 12 ألفا و990 رسالة، تضمنت 1936 شكوى تم حل 1585 منها بنسبة 81.8%، وجار حل 351 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على (الفيس بوك) 4060 رسالة منها 305 شكاوى تم حل 232 منها بنسبة 76%، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 81 ألفا و967 متابعا.



وأشار إلى أن البريد الإلكترونى للمبادرة تلقى 312 رسالة منها 45 شكوى، تم حل 36 منها بنسبة 80%، وجار حل 9 شكاوى، فيما تلقى الخط الساخن 570 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا، ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على مبادرة صوتك مسموع بالوزارة وفروعها فى جميع المحافظات، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة أن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

وأشار إلى أن المبادرة تعد آلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، وتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع عن طريق رقم الواتس آب (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك (www.facebook.com sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى ([email protected]).