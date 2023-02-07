شمال سيناء تدخل بوابة التحول الرقمي وانتهاء التعامل الورقي بكافة الخدمات الحكومية بالمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:30 مساءً - قال اللواء اسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، بان المحافظة تعاقدت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتفعيل خط نقل البيانات بين المركز التكنولوجي بالمحافظة والمجالس التكنولوجية بمجالس المدن التابعة.

وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور مديري إدارات الديوان العام، علي قيام وزارة التخطيط ب تدريب العاملين بالمحافظة على تكنولوجيا التحول الرقمى ايذانا ببدء دخول المحافظة بوابة التحول الرقمى وانتهاء التعامل الورقى بجميع الخدمات الحكومية التى تقدمها المحافظة للمواطن السيناوى.

وأضاف الغندور، ان الخدمات الحكومية ستقتصر على المراكز التكنولوجية بالمحافظة ومجالس المدن التابعة لمنع التواصل المباشر بين المواطن والموظف المسؤل عن أداء الخدمة لسرعة أداء الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأوضح الغندور، ان المنظومة تخضع لنظام رقابى صارم وسيتم محاسبة المقصرين فى حالة عدم أداء الخدمة فى وقتها المحدد.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بسرعه أداء الخدمات الحكومية للمواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.