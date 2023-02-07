وزير الصحة يشدد على ميكنة وحوكمة الإجراءات الخاصة بمتابعة انتظام عمل العاملين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:29 مساءً - شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على الإسراع من الانتهاء من ميكنة وحوكمة كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة انتظام عمل كافة العاملين بالمنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن انتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية التي يحصل عليها المواطنين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على مراحل العمل ضمن خطة الوزارة الخاصة بتطوير إدارة الجودة، وذلك من خلال عدد من المحاور على رأسها؛ إصدار دليل قومي للعاملين بإدارة الجودة من مختلف جهات الوزارة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين، فضلاً عن وضع خطة عمل استراتيجية لإدرات الجودة بالمنشآت الطبية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على التقرير اليومي الخاص بمعدلات العمل ضمن بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، والذي يتضمن؛ نسب الترددات على العيادات التخصصية ونسب الإحالة للمستويات الأعلى من الرعاية الصحية، فضلاً عن تقارير المرور الدوري على تلك الوحدات للتأكد من انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على الانتهاء من ميكنة تلك الوحدات.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على معدلات العمل ضمن برنامج خدمات تنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر يناير 2023، مؤكداً على توافر مخزون كافِ من وسائل تنظيم الأسرة بكافة المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية، كما راجع الوزير منظومة النفايات الطبية، موجهاً بالعمل على تحسين كفائتها وتقديم كافة سبل الدعم اللازم من الوزارة لمديريات الشئون الصحية.

ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير خلال الاجتماع كافة مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتعزيز التعاون مع المجتمع المدني، بما يضمن تحقيق التكامل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.