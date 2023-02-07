وزيرا ”الإنتاج الحربي” و”التنمية المحلية” يبحثان مستجدات التعاون المشترك في مجال إدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:29 مساءً - استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أوضح المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال هذه المنظومة، حيث شملت المباحثات التي تمت خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك في مجال إدارة منظومة المخلفات وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها مراجعة الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من المنظومة، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني بإعتبارها ظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها الفعالة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية.

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دفع عجلة تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار منظومة إدارة المخلفات والاهتمام بتذليل أي تحديات في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى ، و تكليفات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، وأكد اللواء/ هشام آمنة أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكداً على إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

و أشاد اللواء هشام آمنة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى التى تقوم بتنفيذ عدد من الأعمال المتعاقد عليها مع الوزارة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة والتي تتضمن تنفيذ مصانع جديدة ورفع كفاءة عدد من المصانع القائمة ، موضحا انه يجري حالياً تنفيذ أعمال عدد (10) مصانع بالإضافة إلى الأعمال الجديدة المقترح التعاقد بشأنها والتي تشمل عدد (14) مصنع منها (10) مصانع جديدة وعدد (4) مصانع رفع كفاءة ، و قال أن الوزارة حريصة على دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن الوزارة تسعى دوماً إلى التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة وبما يعود بالنفع على المواطن المصري، مشيراً إلى أنه حضر اللقاء من وزارة الانتاج الحربي كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة والمهندس/ منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن وزارة التنمية المحلية حضر اللقاء المهندس/ محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور/ خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ودعم المؤسسات والمتحدث باسم الوزارة والمهندسة/ نور الهدى محمد رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة.