”حياة كريمة” ..”القوى العاملة ” تعلن عن توفير فرص عمل لذوي همم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن فرص عمل جديدة لذوي همم في محافظة المنيا ..وقال بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم الثلاثاء ان الوزير حسن شحاتة تلقى تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشأن إستلامها طلباً من شركتي "جيزة لتنمية الصعيد"، والمتخصصة لصناعة الملابس الجاهزة، و"الدلتا تكستايل" الكائنة في شمال الصعيد ومتخصصة في لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة ،توضح فيه "للمديرية" ، عن إحتياجها لـ 80 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الاعاقة، و"الصم والبكم" من أبناء محافظة المنيا وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة ، أن المديرية تتواصل مع "الشركتين" لإرسال إسماء من طالبي العمل من "ذوي الهمم"،وقال أن ذلك يأتي بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن الاهتمام بملف ذوي الإعاقة وحصرهم ،و تأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم ،لدمجهم في سوق العمل،وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف مدير المديرية،أنه سوف يتم إنشاء خط مستقل بالشركتين بإشارات ضوئية تتناسب معهم مع توفير متخصص يقوم بترجمة الإشارات وأن الشركة على استعداد تام لتدريبهم في مجال الحياكة وباقي الانشطة داخل خطوط الانتاج، موجهاً بسرعة حصر وترشيح ذوى الاعاقة من وذلك تمهيدا لالحاقهم للعمل بالشركتين .