وزير التنمية المحلية يوجه ”صوتك مسموع” بتلقى شكاوى نقص السلع و ارتفاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:29 مساءً - "صوتك مسموع" تتزامن مع ركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن وحل أكثر من 102,5 ألف شكوى بنسبة 97,2 %

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى و تكليفات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة وضبط أسعار السلع فى الأسواق....وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على مبادرة "صوتك مسموع" بالوزراة و فروعها فى جميع المحافظات ، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها ، و التنسيق مع المحافظات لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، مشيرا الى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة أن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين ، وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها .

و أشار اللواء هشام آمنة الى أن الوزارة أطلقت مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين ، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

و نوه اللواء هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً ، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

و أكد اللواء هشام آمنة أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يناير 2023 ، أكد تلقى المبادرة 596 ألفاً و 521 رسالة منذ انطلاقها منها 105 ألفاً و 497 شكوى ، تم حل 102 ألفاً و 540 شكاوى منها بنسبة 97,2% وجارى حل 2957 شكوى.

و أوضح الوزير أن المبادرة تلقت خلال شهر يناير 17 ألف و 362 رسالة ، منها 2286 شكوى تم حل 1853 منها بنسبة 81 % ، وكانت أكثر الشكاوى هى الإشعالات و بلغ عددها 1071 شكوى ، يليها شكاوى القمامة و بلغ عددها 936 شكوى ، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 148 شكوى ، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 69 شكوى ، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 11 شكوى بالمحافظات ، و تم احالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، اضافة الى27 شكوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار ، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 24 شكوى ، و تم توجيهها للجهات المختصة لإتخاذ اللازم.

و أوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 12 ألفاً و 990 رسالة ، تضمنت 1936 شكوى تم حل 1585 شكوى منها بنسبة 81,8 % و جارى حل 351 شكوى ، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 4060 رسالة منها 305 شكوى تم حل 232 شكوى منها بنسبة 76 % منها 73 ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 81 ألف 967 متابعاً.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 312 رسالة منها 45 شكوى ، تم حل 36 منها بنسبة 80 %، و جارى حل 9 شكاوى ، فيما تلقى الخط الساخن 570 اتصالاً تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

و أضاف وزير التنمية المحلية أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات ، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف ، والتعديات على أراضى الزراعية و أملاك الدولة ، و المخلفات بأنواعها ، والإشغالات ، والفساد اضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة "حياة كريمة" .

جدير بالذكر انه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .