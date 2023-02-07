وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء و إدارة و تشغيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:29 مساءً - في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لتعظيم حركة التجارة المصرية وزيادة الصادرات وتعظيم اداء الموانئ المصرية وتحسين كفاءة النظام اللوجيستي للدولة وفي اطار المخطط الشامل لوزارة النقل لربط الموانئ البحرية بشبكة من المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة وما يستتبع ذلك من زيادة في الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة تدفقات العملة الصعبة والمساهمة في زيادة الناتج القومي .

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الموانىء البرية والجافة وتحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة وهي شركات (مصر أوروبا للتنمية الصناعية - الشرق الاوسط للتطوير ( ميراد ) - لينزا ايجيب للمشروعات و المعدات الهندسية ) وذلك بشأن إنشاء و إدارة و تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم ، وقد قام بتوقيع المذكرة كل من اللواء / عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومن جانب التحالف السيد الدكتور/ سيد الباز.

صرح وزير النقل ان مذكرة التفاهم تنص علي قيام التحالف بإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية المتكاملة بالسلوم التي ستقام علي مساحة ٧٠٠ فدان بالإضافة إلي إدارة وتشغيل منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى و التي تبلغ مساحتها حوالي 21 فدان والتي تم إنشائها من قبل الهيئة العامة للمواني البرية والجافة والتي تتكون من عدد ١٠ مخازن ٢٤ ثلاجة ، وحيث سيساهم مشروع المنطقة اللوجيستية في تشجيع تصدير المنتجات المصرية إلى ليبيا وشمال افريقيا وتنفيذ اعمال قيمة مضافة مثل أعمال التعبئه و التغليف و التخزين و اعادة التوزيع و معارض المنتجات المصريه و الصناعات الخفيفه و المتوسطه .

واضاف الوزير ان هذا التوقيع يأتي في إطار انشاء وزارة النقل لشبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها ( 15) ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، منوهًا الى ان هذه المذكرة تجسد التعاون بين الدولة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والقطاع الخاص المحلي الممثل في تحالف شركات (مصر أوروبا للتنمية الصناعية - الشرق الاوسط للتطوير ( ميراد ) - لينزا ايجيب للمشروعات و المعدات الهندسية) مشيرا الى ان التحالف وضع خطه تمويليه اوروبيه للمشروع عن طريق بنك الاستثمار الاوروبي و كذلك تنميه صناعيه عن طريق توطين صناعات هندسيه و غذائيه و هدفها الأساسي التصدير لدول الشمال الافريقي و ووسط إفريقيا و اوروبا عن طريق ميناء جرجوب البحري ما يساهم في خلق محور لوجيستي متكامل يعمل علي المساهمة في عمل تنميه حقيقيه بالاشتراك مع كبري الشركات الاجنبيه في المجالات الصناعيه و الغذائية .