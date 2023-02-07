زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:29 مساءً - جاءت زيارة وفد البنك الدولي، برئاسة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، للإطلاع على آخر مستجدات تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة في دعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل، والوصول لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشملت الزيارة، تفقد "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، مركز طب أسرة المعمل المشترك العرايشية"، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

???? وضم وفد البنك الدولي:

■ د. مامتا مورثي _ نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية.

■ د. هنا بريكسي _ مدير دولي لقطاع حقوق المرأة.

■ د. روبيرت بوجودة _ مدير عمليات مكتب مصر.

■ د. ريانا روبرتس _ مدير برامج التنمية البشرية في مصر.

■ د. عمرو الشلقاني _ خبير أول النظم الصحية.

■ د. عمرو الشواربي _ مسئول اقتصادي بالبنك الدولي.

???? ورافق وفد البنك الدولي رفيع المستوى، خلال تفقده لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية:

■ د. أمير التلواني _ المدير التنفيذي للهيئة.

■ د. محمد العقاد _ مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية.

■ د. محمد نشأت _ مدير إدارة الرعاية الثانوية، والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

■ د. ريهام سلامة _ عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.

■ د. أحمد البرعي _ مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

■ د. مؤمن القرقاري _ نائب مدير الفرع بالإسماعيلية، والقائم بأعمال مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

■ د. صفا عبدالحكيم _ مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع.

■ د. علي رفعت _ مدير إدارة المكتب الفني بالفرع.

■ د. منى منير _ مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع.

■ د. محمد عبدالعظيم _ مدير مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك.

■ د. محمد سراج الدين _ مدير مركز طب أسرة المعمل المشترك العرايشية.