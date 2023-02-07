الرئيس الكرواتى: ندعم المشروعات المختلفة لتحقيق عوامل الاستقرار للمصريين

جدة - نرمين السيد - عقد اللقاء بحضور توميسلاف بوشنياك، سفير كرواتيا لدى القاهرة، ووفد رسمى كرواتى، فيما حضر اللقاء من الجانب المصرى، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير أيمن ثروت، سفير مصر لدى كرواتيا.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالرئيس الكرواتى، مُعربا عن تطلعه للارتقاء بآفاق العلاقات بين مصر وكرواتيا إلى مستوى أرحب، بما يسمح بمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، ميلانوفيتش على انضمام كرواتيا مؤخراً لمنطقتى "الشنجن" و"اليورو" اعتباراً من الأول من يناير 2023، مُشيدا بمسيرة بلاده ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى.

وأكد مدبولى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتى تمتد إلى ما قبل استقلال كرواتيا، مشيداً بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى المحافل الدولية، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبى والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا إحدى الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبى، الأمر الذى يمكن معه المساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى من جانب، وتعزيز أمن الطاقة فى منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الكرواتى عن تقديره لعلاقات التعاون التى تربط بلاده بمصر، مشيدا بنتائج مباحثاته أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وما شهدته من نقاش مثمر حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما أعرب الرئيس الكرواتى عن دعمه للجهود التى تبذلها الدولة المصرية على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة التى أسهمت فى تحقيق عوامل الاستقرار للشعب المصرى.