افتتاح المؤتمر الدولى للموجات الدقيقة والهوائيات بإفريقيا والشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات النسخة الأولى للمؤتمر الدولى للموجات الدقيقة والهوائيات فى إفريقيا والشرق الأوسط فى رحاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتور حلمى الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر جمال حجازى رئيس الجامعة الألمانية.





وقدم الوزير التهنئة للجامعة الألمانية بالقاهرة على التنظيم المتميز لهذا المؤتمر، موجها الشكر لجمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، لدعمها لهذا المؤتمر الهام، واختيارها مصر لتكون الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، ليؤكد مكانة مصر وأهميتها، ودورها الريادى فى المنطقة؛ كمركز للبحوث وبوابة لإفريقيا.



وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات التى توفر فرصا ثمينة للعلماء، والباحثين، والمتخصصين، وصناع القرار للمعرفة الحديثة التى يقدمها كبار الأساتذة والعلماء المشاركون فى المؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى لتحقيق مشاركة واسعة لممثلى الجهات والمنظمات العلمية من أكثر من 25 دولة مشاركة فى هذا المؤتمر، وخلق تفاعل وتبادل للخبرات بين العلماء والباحثين المشاركين، بما يكفل توسيع آفاق التبادل المعرفى، والتفاعل مع أحدث التقنيات فى مجالات الهوائى والميكروويف والبصرى.



كما أكد عاشور أن مصر لديها مهمة واضحة لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتى تمت صياغتها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلق بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تكون قادرة على إنتاج وتسويق المعرفة بكفاءة وفاعلية، فضلا عن خلق مناخ من المنافسة العلمية القائمة على التميز، من أجل زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطنى، وتحقيق نوع التنمية المستدامة؛ لزيادة جودة حياة المواطنين.

وأضاف عاشور أنه يتم تقديم العديد من البرامج، من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتشجيع ودعم البحوث المبتكرة وتحقيق التعاون الدولى فى هذا المجال، مثمنا مبادرات جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) تجاه العلماء بشكل عام والعلماء الإفارقة بشكل خاص، فضلا عن تمكين المهندسين من الشباب، ودعم المرأة فى مجال الهندسة، من خلال تقديم العديد من منح لحضور المؤتمرات الدولية.



وأوضح الدكتور أشرف منصور إلى أن انطلاق فعاليات المؤتمر تأتى فى إطار التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية، ورفع مستوى الكفاءات، ونقل التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال، من خلال الخروج بتوصيات من الخبراء والعلماء.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أن المؤتمر يعرض أكثر من 100 بحث علمى، تم انتقاؤها كأفضل أبحاث فى هذا المجال، كما بلغ عدد الباحثين المشاركين فى المؤتمر ما يقرب من 450 عالما، ومهندسا، وباحثا فى مجالات الموجات الدقيقة والهوائيات من إفريقيا، والوطن العربى، ومراكز الأبحاث المتقدمة فى أوروبا وأمريكا وأسيا، فضلا عن تقديم 150 ورقة بحثية، كما يتيح المؤتمر الفرصة للمتفوقين من طلاب كليات الهندسة الإلكترونية والموجات الدقيقة؛ لتقديم مشاريعهم وعرض أفكارهم على اللجنة العلمية المختصة المشكلة من أكثر من 30 عالما، ومنح جوائز لأفضل المشاريع والأبحاث المقدمة.



شهد افتتاح المؤتمر البروفيسور نونو كارفالو رئيس جمعية نظرية وتقنيات الميكروويف ( IEEE)، والأستاذ ستيفانو ماسى رئيس جمعية الهوائيات وانتشار الموجات بمعهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات فرع مصر، وعدد من وأعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة بالجامعة الألمانية والجامعات المصرية.