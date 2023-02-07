القوى العاملة: فرص عمل جديدة لذوى الهمم فى المنيا ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر اليوم الثلاثاء إن الوزير حسن شحاتة تلقى تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن إستلامها طلبا من شركتى "جيزة لتنمية الصعيد"، والمتخصصة لصناعة الملابس الجاهزة، و"الدلتا تكستايل" الكائنة فى شمال الصعيد ومتخصصة فى لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، توضح فيه "للمديرية"، عن احتياجها لـ80 فرصة عمل للأشخاص من ذوى الإعاقة، و"الصم والبكم" من أبناء محافظة المنيا وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.



وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة، أن المديرية تتواصل مع "الشركتين" لإرسال إسماء من طالبى العمل من "ذوى الهمم"، وقال أن ذلك يأتى بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن الاهتمام بملف ذوى الإعاقة وحصرهم، وتأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم، لدمجهم فى سوق العمل، وتوفير حياة كريمة لهم.



وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم إنشاء خط مستقل بالشركتين بإشارات ضوئية تتناسب معهم مع توفير متخصص يقوم بترجمة الإشارات وأن الشركة على استعداد تام لتدريبهم فى مجال الحياكة وباقى الأنشطة داخل خطوط الإنتاج، موجها بسرعة حصر وترشيح ذوى الإعاقة من تمهيدا لإلحاقهم للعمل بالشركتين.