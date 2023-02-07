وزيرة البيئة: نسعى لبناء جيل من الخبرات الوطنية فى مجال تمويل المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة، لوضع نواة تأسيس نطام تمويل مستدام لمشروعات المناخ فى مصر بمشاركة القطاع المصرفى.

وأكدت الوزيرة أن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية فى مصر شهد تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، وتحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكر صون الموارد لتحقيق الاستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من الاجتماع وضع نواة لخلق مناخ داعم للقطاع المصرفى فى مصر للعمل فى تمويل المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال بناء نظام لتمويل المناخ فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مؤكدة أن الخطة الوطنية للاستثمار فى المناخ إحدى ثمار مؤتمر المناخ COP27، والتى تضع خارطة طريق لكيفية المضى قدما فى إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط لتمويل المناخ على المستوى الوطنى.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون مبكرا مع القطاع المصرفى فى دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إقرار التعريفة الخاصة بها، وتنفيذ أول حزمة مشروعات تستهدف إشراك القطاع الخاص فى التحول لفكرة الاستدامة ودمج بعد تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية للصناعة.

وأشارت إلى الاتفاق فى 2017 مع صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق ممول لمشروعات المناخ، على تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وأحد البنوك الوطنية بميزانية تصل إلى 154 مليون دولار، بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلى لنظم تمويل مشروعات المناخ فى مصر على المستوى الوطنى، وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ، والمزايا الائتمانية التى يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، ويتم التعاون مع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى فى بناء القدرات للقطاع البنكى على نظم التقييم لتقليل المخاطر فى مشروعات المناخ.

كما لفتت الوزيرة إلى أهمية تمثيل البنك المركزى فى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والذى يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية، لعرض رؤية عامة لأفضل الطرق لدمج القطاع المصرفى فى مصر فى تمويل المناخ، مشيرة إلى الفرصة الواعدة للبنك المركزى للحصول على صفة جهة معتمدة منفذة لمشروعات صندوق المناخ الأخضر، والتى ستمنحه ميزة تنفيذ مشروعات الصندوق فى مصر وإفريقيا كجهة وطنية معتمدة قادرة على إدارة التمويل المتاح لمصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة لوزاره البيئة التى تدشنها الوزارة قريبا، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين فى مشروعات المناخ، واعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التى تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفى والخاص، وتوجيه الانظار الفرصة المتاحة للاستثمار فى القطاعات الهامة كإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.

وشددت الوزيرة على أهمية التعاون مع البنك المركزى فى العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال خارطة طريق توضح دور البنوك فى تنفيذ كل هدف، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التى يمكن البدء العاجل فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة.

وأعربت مى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزى عن ترحيب البنك بالتعاون الكامل مع وزارة البيئة على مختلف المستويات لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ فى القطاع المصرفى فى مصر، وشهدت السنوات الأخيرة شهدت إقبالا من شركاء التنمية على العمل فى مجال تمويل مشروعات المناخ، مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل، وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارة التمويلات القادمة لمصر فى مجال مشروعات المناخ، وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية سواء فى مجال المناخ أو الاستثمار الأخضر تبعا لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها.

وأضافت وكيل محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى فى مصر والممثل فى 36 بنك وبنوك خاصة، لديهم شغف كبير للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أعد البنك المركزى خارطة طيق لتحقيق تلك الأهداف تحدد دور كل بنك فيها، معربين عن ضرورة تزاوج تلك الخارطة مع خارطة وزارة البيئة التى تحدد قائمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية فى تمويل المناخ.

ولفتت أبو النجا إلى حرص البنك على التماشى مع أهداف الدولة أهمية اتاحة التمويل والوصول له لتنفيذ مشروعات المناخ، وتطلعهم للتعاون مع وحدة الاستثمار فى المناخ التابعة لوزارة البيئة للتعرف على دراسات الجدوى والمكاسب المتوقعة والمخاطر لمشروعات المناخ ذات الأولوية، مشيرين إلى الأول من أبريل كحد أقصى للبنوك لإنشاء وحدات متخصصة للاستدامة والتمويل المستدام وفقا لآخر التعليمات الرقابية، بحيث تكون قادرة على التفرقة بين المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ، وتضم خبير بيئى لتقييم المشروعات المقدمة.

وتم الاتفاق على عقد عدد من الجلسات التشاورية لوضع رؤية عامة لخارطة طريق لتمويل المناخ فى مصر للقطاع البنكى، وتحديد قائمة بالفرص الاستثمارية ذات الأولوية تبعا للمتغيرات الوطنية والعالمية.

كما رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع البنك فى تنفيذ برنامج سفير المناخ لتقديم الشباب المتخصصين فى مجال تمويل المناخ للبنوك للاستفادة منهم، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للخروج بمنهج جديد فى الجامعات متخصص فى تمويل المناخ، لتأسيس قدرات وطنية فى هذا المجال تدعم وحدات التمويل المستدام فى البنوك.