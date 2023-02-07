الحكومة تنفى وجود عجز فى احتياجات المستشفيات: المخزون آمن (إنفوجراف)

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز فى احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وشددت على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعى سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع ضخ كميات إضافية منها بشكل فورى فى حالة الاحتياج، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات الرسمية من مصادرها الموثوقة.
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