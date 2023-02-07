وزير التعليم: مستمرون فى إصلاح المنظومة لتتناسب مع التحديات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، ومامتا مورثى، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية البشرية.

وبحسب بيان صحفى، الثلاثاء، يهدف تقرير البنك الدولى إلى تقديم السياسات والاستراتيجيات والأولويات التى يمكن أن تساعد مصر فى تحقيق عائدها الديموجرافى.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام، ووجه الشكر للبنك الدولى على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى عدد من المشروعات التى تستهدف تطوير التعليم، ومنها تطوير مرحلة الطفولة المبكرة وبناء قدرات المعلمين.

وأشار إلى أن هناك العديد من أسباب التسرب من التعليم فى مصر من بينها المستوى الثقافى والتعليمى والاقتصادى للأسرة، فضلا عن ظاهرة الزواج المبكر، مؤكدا أهمية التركيز على أسباب ظاهرة التسرب من التعليم لمواجهتها.

واستعرض الدكتور رضا حجازى، فى الجلسة النقاشية للمؤتمر، جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، موضحا أن الوزارة تعمل على محور الإتاحة وكذلك الحد من التسرب لسد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعى.

وأشار إلى أن الوزارة تواجه تحديا يتمثل فى الزيادة السكانية، مما يتطلب زيادة فى أعداد المعلمين والمدارس والفصول، مشيرا فى هذا الصدد للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يمثل مشروعا تنمويا متكامل الأهداف يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكانى.

وأضاف حجازى، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتوصيل الخدمة التعليمية فى الأماكن التى تعانى نقصا شديدا فى أعداد المدارس والفصول، وذلك من خلال توفير مدارس التعليم المجتمعى فى المناطق النائية ومدارس الفرصة الثانية لاستيعاب المتسربين.

وتابع، أن الوزارة أنشأت عام 2015 الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى وتم تحديثها فى الهيكل التنظيمى عام 2022 لمسمى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وشملت مظلتها الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعملت الوزارة على تنظيم مسابقات حول الصحة الإنجابية من خلال إدارة التربية البيئية والسكانية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما تعمل الوزارة حاليا على تشريع يجرم التسرب من التعليم.

وأكد حرص الوزارة على إكساب الطلاب المهارات والجدارات التى تؤهلهم للمنافسة وسوق العمل، لذلك عملت على تطوير التعليم الفنى والتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما تعد الوزارة حاليا إطارا عاما لمناهج المرحلة الإعدادية يتم التركيز فيه على المفاهيم الكبرى لحث الطلاب على التفكير والبحث، حتى يصبحوا منتجين للتعلم والمعرفة.

واختتم الدكتور رضا حجازى كلمته بالتأكيد على الاستمرار فى إصلاح المنظومة التعليمية والبناء على ما تم مع التغيير فى آليات التنفيذ لتتناسب مع التحديات التى يواجهها تطوير المنظومة.