أستاذ دراسات بيئية: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير المحميات الطبيعية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن التنوع البيلوجى هو جميع الكائنات الحية ويتناول تنوع الأنواع وتنوع داخل النوع الواحد وتنوع البيئات التى تعيش فيها الكائنات الحية، مشيرا إلى أن هذا التنوع له فوائد كثيرة فى الغذاء والطب والصناعة والسياحة والنظم البيئية حيث يعيش الإنسان على هذه الفوائد.





وأضاف عبد المسيح سمعان خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن مصر بذلت جهودا كبيرة فى مجال تطوير المحميات الطبيعية، لافتا إلى أن مصر وضعت خطة وطنية تتضمن إقامة المحميات الطبيعية والتوسع فيها، بالإضافة إلى إنشاء بنك للجينات الطبيعية. وأشار عبد المسيح سمعان إلى أنه يوجد فى مصر 30 محمية طبيعية، والتى تتصدر 15% من المساحة الكلية لمصر، منها محمية رأس محمد، موضحا أن المحميات الطبيعية نحافظ من خلالها على الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية من الانقراض لأن انقراضها يؤدى إلى آثار سلبية على البيئة والتنوع والكائنات الحية وبالتالى على الإنسان ورفاهيته.

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