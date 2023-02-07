 «الأنباء الكويتية» تبرز حديث السيسى عن العلاقات التاريخية مع كرواتيا

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الزيارة الأولى للرئيس الكرواتى زوران ميلانوفيتش إلى مصر ستسهم فى الارتقاء بآفاق العلاقات إلى مستوى أرحب وأكثر تميزا، منوها بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتى شهدت استضافة مصر نحو 30 ألف لاجئ كرواتى بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية.





وتحت عنوان السيسى ونظيره الكرواتى بحثا القضايا الإقليمية والدولية كتبت الصحيفة الكويتية أن الرئيس السيسى شدد - فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الكرواتى، بقصر الاتحادية أمس، على أهمية العمل من أجل النهوض بالتعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى مع كرواتيا، قائلا إن حجم التبادل التجارى لا يتناسب حاليا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين والتى نتطلع لتطويرها خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبى؛ ما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى من جانب وتعزيز أمن الطاقة فى منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أشار إلى التقدم الملحوظ الذى أحرزته مصر، فى مجال إنتاج الطاقة ومواردها سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وإنشاء منظمة (منتدى غاز شرق المتوسط) ومقرها فى مصر أو سعيها الجاد حاليا، لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان وكذا نشاطها فى مجال طاقة الرياح، وإنشاء محطات عملاقة ببعض المناطق، ومن بينها منطقة جبل الزيت، كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة، وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار فى مصر.

ونوهت بأن الرئيس السيسى أوضح أن المباحثات تطرقت كذلك إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا، كما تم التباحث فى عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا، مع التركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم استعراض الجهود المصرية ذات الصلة، مع التنويه على أهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبى المعنية، لدعم الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد.