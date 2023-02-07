وزير الصحة يشدد على حوكمة جميع إجراءات انتظام العاملين

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على الإسراع من الانتهاء من ميكنة وحوكمة جميع الإجراءات المتعلقة بمتابعة انتظام عمل جميع العاملين بالمنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن انتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.





جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على تقديم جميع سبل الدعم اللازم لمديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية، لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية التى يحصل عليها المواطنين.

وتابع عبدالغفار، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على مراحل العمل ضمن خطة الوزارة المتعلقة بتطوير إدارة الجودة، وذلك من خلال عدد من المحاور على رأسها، إصدار دليل قومى للعاملين بإدارة الجودة من مختلف جهات الوزارة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين، فضلا عن وضع خطة عمل استراتيجية لإدرات الجودة بالمنشآت الطبية.

وأضاف أن الوزير اطلع على التقرير اليومى الخاص بمعدلات العمل ضمن بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، والذى يتضمن، نسب الترددات على العيادات التخصصية ونسب الإحالة للمستويات الأعلى من الرعاية الصحية، فضلا عن تقارير المرور الدورى على تلك الوحدات للتأكد من انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على الانتهاء من ميكنة تلك الوحدات.

وأوضح أن الوزير اطلع على معدلات العمل ضمن برنامج خدمات تنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر يناير 2023، مؤكدا على توافر مخزون كاف من وسائل تنظيم الأسرة بجميع المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية، كما راجع الوزير منظومة النفايات الطبية، موجها بالعمل على تحسين كفائتها وتقديم جميع سبل الدعم اللازم من الوزارة لمديريات الشؤون الصحية.

ولفت إلى توجيه الوزير خلال الاجتماع جميع مديرى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بتعزيز التعاون مع المجتمع المدنى، بما يضمن تحقيق التكامل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.