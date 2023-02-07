إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية فى تصنيف ويبوميتركس الإسبانى 2023

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن نتائج تصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمى webometrics والصادر هذا العام 2023، وذلك بزيادة عن العام الماضى الذى تم فيه إدراج 76 مؤسسة فى هذا التصنيف، والذى يغطى أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالى حول العالم.

وجاء ترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيف على النحو التالى، تصدرت جامعة القاهرة المركز الأول على المستوى المحلى بترتيب 542 عالميا داخل التصنيف، وجاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الثانى محليا بترتيب 578 عالميا، وجاءت جامعة المنصورة فى المركز الثالث محليا بترتيب 922 عالميا، وجاءت جامعة عين شمس فى المركز الرابع محليا بترتيب 980 عالميا، وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز الخامس محليا بترتيب 1066 عالميا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى المركز السادس محليا بترتيب (1119) عالميا، وجاءت جامعة بنها فى المركز السابع محليا بترتيب 1141 عالميا، وجاءت جامعة طنطا فى المركز الثامن محليا بترتيب 1408 عالميا، وجاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المركز التاسع محليا بترتيب 1414 عالميا، وجاءت جامعة المنوفية فى المركز العاشر محليا بترتيب (1570) عالميا.

يذكر أن تصنيف ويبوميتركس هو مبادرة من مؤسسة cybermetrics. Lab، وهى تابعة لـ (CSIC)، أكبر هيئة بحثية فى إسبانيا، ويعد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالى التى تم تحليلها تمهيدا للمشاركة، ويقدم كل ستة أشهر ترتيبا علميا مستقلا وموضوعيا، وتعتمد المنهجية فى تصنيف ويبومتريكس على نسبة 50% للحضور فى المشاركات، وعدد الشبكات الخارجية المرتبطة بصفحات الموقع الإلكترونى الخاصة بالمؤسسة (يتم تسويتها ثم اختيار الحد الأقصى للقيمة)، 10% عدد الأبحاث الأعلى استشهادا فى قاعدة بيانات جوجل سكولار، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادا فى قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذى يسبق سنة الحصر (2021 وذلك لحساب بيانات 2022).

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى للوزارة والمتحدث الرسمى على اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة؛ لما فى ذلك من أهمية لخريجى الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة فى سوق العمل بناء على سمعة الجامعة الطيبة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها فى ريادة المنطقة تعليميا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدما بارزا فى التصنيفات الدولية المختلفة، ويرجع ذلك إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز والهيئات البحثية من تحفيز للباحثين بمختلف الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

يذكر أن عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة "Times Higher Education Impact" لعام 2022 إلى 36 جامعة مصرية، مقارنة بـ31 جامعة فى عام 2021، و23 جامعة فى عام 2020، و16 جامعة فى عام 2019، وتعد أهداف التنمية المستدامة فى هذه المجالات أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

كما تم إدراج 26 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education لمؤسسات التعلىم العالى العالمية لعام 2023.، وكذا إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف US NEWS لعام 2022/2023، وذلك ضمن أفضل 2000 جامعة عالميا، وارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات الأكاديمية لعام 2022 إلى 24 جامعة مصرية مقارنة بإدراج خمس جامعات فقط فى العام 2020.

وحصلت مصر فى تقرير هيئة سيماجو (SCImago) العالمية الصادر فى أبريل 2022 على المرتبة 26 عالميا فى مجال النشر الدولى لعام 2021 من بين 232 دولة فى أعلى 11,2% من قائمة دول العالم لعام 2021 مقارنة بالمركز 28 فى عام 2020، وبلغ إجمالى النشر الدولى لمصر فى المجلات المفهرسة عالميا بلغ 38.651 ألف بحث عام 2021 مقارنة بـ 31,786 بحث عام 2020 بزيادة قدرها 21,6%..

كما تم إطلاق مؤشر سيماجو الإسبانى (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير Elsevier؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتفعيل المزيد من التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز البحثية فى نتائج النسخة الأولى من هذا التصنيف، كما جاءت ثلاثة مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هذا التصنيف، وهى: مركز البحوث الزراعية فى المرتبة الرابعة، وهيئة الطاقة الذرية فى المرتبة الخامسة، ومعهد بحوث البترول فى المرتبة السابعة.