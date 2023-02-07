محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير (تعرف عليها)

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة (دور يناير- 2023) بنسبة نجاح 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.





نتيجة الشهادة الإعدادية وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية محمود الفولى - فى تصريح - أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2023 بلغ 82 ألفا و654 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظ اعتمد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2023 بنسبة نجاح 71.42%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين 28 طالبا وطالبة. نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية ولفت الفولى إلى أنه جرى كذلك اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.3%، وتقدم للامتحان 1875 طالبا وطالبة وحضر 1733 طالبا وطالبة، كذلك نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2023 بنسبة نجاح 70.9%.

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