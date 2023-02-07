فتح باب التقدم لمشروعات التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى الزراعة والمياه

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم للنداء السادس لمشروعات التعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبى (PRIMA) فى مجالات الزراعة وإدارة المياه، بدعم يصل إلى 250 ألف يورو للجانب الواحد لكل مشروع للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.





وأشارت الهيئة فى بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء إلى أن هذا النداء يهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل فى مجال البحث والابتكار فى دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية من تحالف 4 دول مختلفة تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه عمليات الإنتاج الغذائى المستدام، وتوفير المياه فى منطقة حوض البحر المتوسط.

وأوضحت أنه من المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية (Pre Proposal) يوم الأربعاء 29 مارس المقبل، فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك طبقا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكترونى للهيئة.

وأكدت أن هذا النداء يأتى فى إطار الاتفاقية الدولية لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط بريما PRIMA الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتستهدف تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل فى مجال البحث والابتكار فى دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه عمليات الإنتاج الغذائى المستدام، وتوفير المياه فى منطقة حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.