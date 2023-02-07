وأشارت الهيئة فى بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء إلى أن هذا النداء يهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل فى مجال البحث والابتكار فى دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية من تحالف 4 دول مختلفة تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه عمليات الإنتاج الغذائى المستدام، وتوفير المياه فى منطقة حوض البحر المتوسط.
وأوضحت أنه من المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية (Pre Proposal) يوم الأربعاء 29 مارس المقبل، فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وذلك طبقا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وأكدت أن هذا النداء يأتى فى إطار الاتفاقية الدولية لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط بريما PRIMA الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتستهدف تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل فى مجال البحث والابتكار فى دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه عمليات الإنتاج الغذائى المستدام، وتوفير المياه فى منطقة حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لمشروعات التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى الزراعة والمياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.