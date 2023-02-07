وزيرة الهجرة تلتقي وفدا من مؤسسة ”حياة كريمة” لتعزيز التعاون المشترك خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 10:25 صباحاً - السفيرة سها جندي: نقل انجازات المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري للمصريين بالخارج

مديرة العلاقات الخارجية بمؤسسة "حياة كريمة": نتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة ونثمن دور الوزارة في مشاركة المصريين بالخارج بالمشروع القومي

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدا من مؤسسة "حياة كريمة" ضم كلا من السيدة شانا مسعود مديرة العلاقات الخارجية بالمؤسسة، والمهندس أحمد أمجد رئيس قطاع الشراكات الاستراتيجية، والاستاذ خالد محسن، منسق بقطاع العلاقات الخارجية والدولية، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والاستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات.

من جانبها رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بوفد مؤسسة "حياة كريمة" مؤكدة رغبتها في تعزيز سبل التعاون المشترك مع المؤسسة، وفتح أفاق عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة، وبذل مزيد من الجهد لدعوة المصريين بالخارج للمساهمة والمشاركة في مشروعات التنمية ضمن المباردة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين.

وطرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بحث إمكانية توسيع نطاق التعاون مع مؤسسة "مصر بلا مرض"، المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة، لتشمل القرى التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب دورهم في دعم الكوادر الطبية، وقدرتهم على توفير الأجهزة التعويضة، مشيرة لأهمية التنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة"، بشأن مشاركتهم في الزيارات الميدانية التي تجريها الوزيرة للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة التي تستهدف توعية المواطنين في تلك المناطق.

وأكدت السفيرة سها جندي على أهمية العمل مع مؤسسة "حياة كريمة" على محاور التوعية والتمكين معاً، بما يضمن تحقيق استفادة كبيرة لمواطنينا من الشباب والمرأة، وقالت إن الوزارة لديها برامج توعية معتمدة على مختلف المستويات من المدربين والأسر، ونستهدف من هذا التعاون العمل على محور التمكين الاقتصادي لأهالينا بالقرى التي تدخل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"من أجل توحيد كافة الجهود التنموية داخل مصر وخارجها من أجل صالح المواطن المصري.

من جانبها قالت شانا مسعود مديرة العلاقات الخارجية بمؤسسة "حياة كريمة"، إننا نتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة في عدد من المجالات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، من بينها تفعيل اللقاءات والفعاليات الافتراضية مع المصريين بالخارج، بهدف تعريفهم بجهود الدولة المصرية في عمليات التنمية خاصة ما يتم في المشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى معيشة 60 مليون مواطن مصري، ويمثل ذلك دعوته للمشاركة والمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير.

وأشارت شانا مسعود لتعاون مؤسسة "حياة كريمة" مع وزارة الهجرة في عدد من الأنشطة ومنها دعم الفصول المتنقلة لمحو الأمية الرقمية، وكذلك المسارح المتنقلة، وتتطلع المؤسسة لتعزيز وزيادة مشاركة المصريين بالخارج في هذا المحور الهام وهو محور بناء الإنسان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أنه يتم عمل تدريب وتأهيل الفئات المختلفة داخل القرى، ومنها فئة المرأة، وذلك في عدد من المجالات منها التحول الرقمي مع وزارة الاتصالات، يساعدهم ذلك على الترويج لمنتجاتهم، ولمساعدتهم في تصديرها من خلال الخدمات المقدمة من قبل البريد المصري .

وصرحت السفيرة سها جندي أنها ستضع على رأس جدول أعمال زيارتها المقبلة للقاء الجالية المصرية، التعريف بجهود الدولة في إطار المشروع القومي "حياة كريمة"، واستعراض ما تم من جهود خلال المرحلة الأولى من المشروع، ودعوة المصريين بالخارج للمساهمة في هذا المشروع العظيم، مؤكد رغبة مواطنينا بالخارج في الاندماج بمشروعات التنمية، ومن بين أدوار وزارة الهجرة التعريف بجهود الدولة المصرية في مختلف المجالات.