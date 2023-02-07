هيئة الدواء: برنامج تدريبي تفاعلي حول بناء القدرات في الدراسات ما قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 فبراير 2023 10:25 صباحاً - تعلن هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي تفاعلي حول بناء القدرات في الدراسات ما قبل السريرية.

يهدف البرنامج التدريبى المقدم لممثلي شركات الأدوية والمراكز البحثية، إلى تعريف ممثلي الشركات والمراكز البحثية بالدراسات ما قبل الإكلينيكية والهدف من إجراءها وأهم المعوقات التى تواجهها بالإضافة إلى الجوانب الأخلاقية لاستخدام الحيوان ومواصفاته فى البحث العلمى، مع تسليط الضوء على دور هيئة الدواء المصرية مع التعريف بالقواعد التنظيمية المتبعة من قبل الهيئة لتقديم وتقييم الدراسات، فضلا عن تقديم شرح مفصل للقواعد الاسترشادية للتقييم النقدي للدراسات الإكلينيكية.

من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣، ولمدة يوم أربعة أيام تدريبية بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

يبدأ البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٩ فبراير٢٠٢٣.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/40ex1f8

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3WZuId7