وزير الصحة يستعرض تجربة مصر فى ملف التعامل مع الشيخوخة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة لدعم كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مشيراً إلى أن الوزارة اطلقت «برنامج الرعاية المستمر لكبار السن» فى 1 أكتوبر 2021، وبلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 552 ألف مواطن.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، فى اجتماعٍ دولى للسياسات والخبراء، أمس الاثنين، والذى ضم باحثين من مختلف البلدان العربية، وممثلين عن قطاعات الصحة والتخطيط والتنمية الاجتماعية بالدول العربية، وأساتذة بمختلف الجامعات المصرية والدولية، تحت عنوان «تعزيز قاعدة الأدلة لدعم الشيخوخة الصحية فى المنطقة العربية»، وينظمه معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمعهد الوطنى للشيخوخة، والدراسة الدولية للصحة والتقاعد، ودراسة بروتوكول التقييم المعرفى المنسق، ومسح الصحة والتقاعد فى أوروبا، والمعهد العالمى لصحة الدماغ.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثانى من «برنامج الرعاية المستمر لكبار السن» قامت بتوفير 401 وحدة رعاية صحية أولية، لتصل إلى 832 مركزا فى نوفمبر 2021 موزعة على 21 محافظة، مشيرا أن الوزير أكد فى كلمته، على الأهمية العاجلة للتشارك فى خلق فرص للتواصل على المستويين الوطنى والإقليمى بين المنظمات والمؤسسات والجهات الناشطة والمعنية بمجال الرعاية الصحية للمسنين، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية ودورها القيادى فى تطوير الاستراتيجيات الصحية لدعم كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وذلك ضمن خطة الدولة فى تحقيق رؤيتها 2030.

وأوضح أن هذا الاجتماع الاستراتيجى يستند إلى التجربة الرائدة للدولة المصرية فى الاهتمام بصحة ورعاية كبار السن، بالإضافة إلى التجربة الدولية والجهود الإقليمية الحالية بملف الشيخوخة، لافتًا إلى الاجتماع يناقش كافة الجوانب اللازمة والمحققة لاستكمال هذه الدراسة الحيوية، من حيث (الاحتياجات والمطالب الفنية، والموارد والقدرات، ودور ومساهمات الهيئات المختلفة، والهيكل التنظيمى، ودور أصحاب المصلحة من العلماء والخبراء والمجتمع المدنى)، بالإضافة إلى بحث بعض الإجراءات الخاصة بـ(الرعاية الصحية والتأمين الصحى والمعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية).

أضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه الشكر إلى كافة الجهات والقطاعات المشاركة والمعنية بتطوير السياسات والآليات المنظمة للعمل على دراسة الأسباب والنتائج المحتملة لإصابات كبار السن، بالإضافة للتعرف على أساليب الحياة للأصحاء من كبار السن، بهدف نشر الوعى بالشيخوخة الصحية، لذا أكد على أنه من الضرورى العمل لإنشاء وتحديث قواعد بيانات صحية شاملة لكبار السن فى كل دولة من دول المنطقة، وتوفير المعلومات والمهارات المناسبة لكبار السن وأسرهم والمجتمع ككل لرعاية أنفسهم والحفاظ على صحتهم وتنميتها، موصيًا بأهمية التعاون فى تقديم سبل الدعم للأبحاث العلمية وملف التدريب فى مجالات الصحة والرعاية المجتمعية للمسنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، أكد حرص الوزارة على تقديم خدمات مميزة لتحسين نوعية الحياة لفئة كبار السن، من خلال توفير التأمين الصحى والخدمات الطبية والعلاجية المتطورة ضمن مبادرات الصحة العامة، مستشهدًا بتقرير للأمم المتحدة، والذى يتضمن أنه بحلول عام 2050، سيصل إجمالى سكان مصر إلى 160 مليون بمتوسط عمر 29.7 عامًا، بما فى ذلك 22 مليون (13.8٪) بالغين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، لذا من المهم إنتاج المعرفة لدعم الرفاهية والمساهمات وسبل العيش لهذا العدد المتزايد من السكان، بالإضافة إلى الاستعداد للعبء الكبير المحتمل ليس فقط لأفراد الأسرة الذين يعتنون بهم الأقارب الأكبر سنًا ولكن للمجتمع بأسره.

جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف إطلاق برنامج لدراسة الشيخوخة على غرار تجربة «SHARE» الدولية، من خلال التناقش حول الاحتياجات الإقليمية التى من شأنها تعزيز قاعدة الأدلة للسياسات والإجراءات اللازمة لدعم الشيخوخة الصحية.