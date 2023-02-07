مدبولى لوفد أذرى: زيارة السيسى إلى باكو بعثت رسالة سياسية مهمة

جدة - نرمين السيد - ورحّب مصطفى مدبولى، وفقا لبيان صحفى، برئيسة البرلمان الأذرى فى القاهرة، مُشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، مُضيفا أن هذه الروابط الوثيقة بين البلدين قائمة على التعاون والتفاهم المتبادل، إلى جانب التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فى المحافل الدولية، منذ تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد استقلال أذربيجان، وكانت مصر حريصة على توثيق علاقتها بـ "باكو" منذ ذلك الوقت.

وأشار "مدبولى" إلى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى "باكو" والتى بعثت رسالة سياسية مهمة مفادها حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائى فى شتى المجالات، والانتقال بها إلى آفاق أرحب تُلبى تطلعات شعوب البلدين وترتقى لإمكانات وقدرات كل من مصر وأذربيجان.

وأشار إلى أن عقد جولة المشاورات السياسية الأخيرة فى "باكو" خلال شهر يوليو من العام الماضى، يأتى انعكاساً لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين فى الفترة الأخيرة من حالة زخم وحراك تمثلت فى استئناف جولات المشاورات السياسية بين البلدين فى يونيو 2021 بالقاهرة، وانعقاد اجتماعات الدورة الخامسة لـ "اللجنة المشتركة المصرية الآذرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى" و"منتدى رجال الأعمال المصريين والأذريين" فى "باكو" فى فبراير 2022.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على استثمار الزخم الناتج عن كل من الزيارة الرئاسية، وعقد جولة المشاورات السياسية، ونتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، من خلال التنسيق والعمل المشترك لترجمتها على أرض الواقع، خاصة فى ضوء الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها البلدان والفرص العديدة للتعاون.

كما أشار إلى أهمية التعاون البرلمانى المشترك وتنشيط دور مجموعة الصداقة فى برلمانى البلدين، مرحبا بتوافد الزيارات الرسمية لعدد من المسئولين الأذريين رفيعى المستوى إلى مصر.

كما أكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين فى المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها: الإنشاءات، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، وكذا بحث فرص تعزيز التعاون فى مجال الزراعة وصناعة المنسوجات القطنية، كما أعرب عن رغبته فى زيادة نفاذ المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية الى أذربيجان حيث تُبدى العديد من الشركات المصرية اهتماماً بدخول الصادرات المصرية الى السوق الأذربيجانى.

وفى سياق متصل، عرض الدكتور مصطفى مدبولى فرص الاستثمار فى مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة فى مجال الخدمات اللوجستية، كما طرح مقترحا حول إمكانية تبادل إرسال وفود من رجال الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى خاصة فى المناطق الاقتصادية والبناء على نتائج اجتماع السيد رئيس الجمهورية مع مجموعة من رجال الأعمال الأذريين خلال زيارة سيادته الأخيرة إلى "باكو"، وكذلك مخرجات منتدى رجال الأعمال المصرى الأذرى الذى عُقد على هامش اللجنة المشتركة فى فبراير 2021.

كما أعرب رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع أذربيجان فى مجال الطاقة، سواء الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعى والمسال خاصة فى ظل الأزمة العالمية للطاقة.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة جمهورية أذربيجان لحركة عدم الانحياز والتى تتسم بالنشاط والحراك من خلال عدد من المبادرات المطروحة من قبل الجانب الأذرى لإعادة إحياء الحركة وأطر التعاون بين دولها.

وخلال الاجتماع، أعربت صاحبة جافاروفا عن سعادتها لحسن استقبالها فى مصر، مشيدة بالمستوى الذى وصلته علاقات التعاون مع مصر.

وثمنت "جافاروفا" الدور المهم الذى تلعبه البعثات الدبلوماسية فى كلا البلدين من أجل تقوية العلاقات الثنائية على جميع المستويات، مشيرة إلى أن الزيارات المتبادلة لزعيمى البلدين، وكان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أذربيجان، تؤكد عمق وقوة هذه العلاقات.

واستعرضت رئيسة البرلمان الأذرى فرص التعاون التجارى بين البلدين، مشيرة فى هذا الإطار إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أذربيجان شهدت التوقيع على عدد من الوثائق فى مجالات: التجارة والصناعة والثقافة، كما حرص الرئيس السيسى حينها على عقد اجتماعات مع رجال الأعمال، معربة عن تطلع البرلمان الأذرى لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع مصر.